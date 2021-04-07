До санкцій РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів.

На засіданні 9 квітня Рада національної безпеки та оборони буде розглядати питання введення нових санкцій.

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Як повідомляє ZN.UA, цього разу санкції торкнуться контрабандистів. Санкційний список минулого тижня доповнять прізвищами тих, хто не увійшов до «топ-10», але має суттєвий вплив на цьому незаконному ринку. Однак журналісти не очікують введення санкцій проти «реальних королів контрабанди».

Крім того, до санкцій РНБО варто приготуватися бенефіціарам конвертаційних центрів.

За оцінками експертів Інституту соціально-економічної трансформації річний обсяг коштів, які проходять через так звані "конверти" складає близько 60 млрд грн, а Державний бюджет щороку в наслідок їх роботи втрачає щонайменше 18 млрд грн.

Засідання РНБО: що відомо

2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони запровадила санкції проти топ-десятки української контрабанди. На цьому ж засіданні розглядалося питання про вакцинацію проти COVID-19.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що засідання РНБО збиратимуть раз або два рази на місяць, коли буде потреба обговорити нагальні питання. За його словами, у плановому режимі, п’ятниця – день Ради нацбезпеки і оборони.

На засіданні 19 березня РНБО запровадила максимальний обсяг санкцій проти низки колишніх українських політиків і силовиків, які в переважній своїй більшості тепер мають громадянство Росії. Під санкції потрапили нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною Тараса Козака. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму. Перед цим РНБО запровадила санкції проти Козака і його телеканалів 112 Україна, NewsOne, ZIK, які пов’язують з Медведчуком.

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Автор: Дмитро Захаров