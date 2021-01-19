5 із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік.

На Полтавщині суд виніс вироки активним учасникам протестів у смт Нові Санжари під час перевезення в санаторій евакуйованих з Китаю громадян.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Полтавщини.

«П’ятеро із 13 фігурантів, від дій яких постраждали працівники поліції, були засуджені до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. При прийнятті рішення суд врахував можливість виправлення засуджених без відбування покарання», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 4 учасників заворушень, яких суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів, та 2 осіб, причетних до хуліганських дій, зобов’язали сплатити штрафи.

Крім того, суд задовольнив клопотання процесуального керівництва та органів досудового розслідування про звільнення від кримінальної відповідальності двох фігурантів, які вперше вчинили кримінальне правопорушення та перестали бути суспільно небезпечними.

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Події у Нових Санжарах: що треба знати

20 лютого 2020 року в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі протестували проти прибуття до медичного центру МВС, розташованого в їхньому населеному пункті, евакуйованих із Китаю громадян України та іноземців.

Протестувальники перекривали дорогу, кидали каміння в автобуси з евакуйованими громадянами. Під час протистоянь 9 правоохоронців та одна цивільна людина отримали поранення. 13 учасників заворушень отримали підозри у скоєнні злочинів, пов’язаних із груповим порушенням громадського порядку.

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Автор: Світлана Закелова