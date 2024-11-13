Водночас, вже відомо, що не планується проведення традиційних новорічно-різдвяних масових заходів.

Рішення про можливість встановлення Головної новорічної ялинки ухвалюватиметься наприкінці листопада.

Про це повідомили у Департаменті культури, виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у відповідь на інформаційний запит УНІАН.

"За результатами розгляду в межах компетенції інформуємо, що враховуючи поточну ситуацію, питання щодо монтажу Головної новорічної ялинки буде вирішуватись наприкінці листопада з урахуванням усіх наявних обставин", - йдеться у відповіді.

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Водночас, питання встановлення ялинок на інших площах міста Києва виходить за межі повноважень департаменту культури.

"Департамент культури не планує проведення традиційних новорічно-різдвяних масових заходів – культурно-мистецьких проєктів, концертів, народних гулянь тощо на відкритих локаціях міста Києва", - сказано у відповіді.

При цьому, проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури – театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації.

Головна ялинка країни під час війни

У 2022 і 2023 роках головну ялинку було встановлено на Софійській площі Києва. Місто не витрачало на це коштів. Проте, встановлення і прикрашання ялинки відбувалось за рахунок меценатів. Минулого року ялинку встановлювали з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Встановлювати почали ще до 6 грудня.

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