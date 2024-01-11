Для перебування в прикордонній смузі завширшки 5 км від лінії держкордону тепер потрібно мати спеціальний дозвіл.

В Україні встановили спеціальний прикордонний режим, який передбачає, що для перебування в прикордонній смузі (5 км від лінії державного кордону) потрібно мати спеціальний дозвіл органу ДПСУ.

Щодо нової законодавчої норми дали роз’яснення у Закарпатській обласній держадміністрації. Йдеться про внесені зміни до закону України про державний кордон, який доповнено статею 24, що й визначає порядок в’їзду, перебування, проживання, пропуску у прикордонну смугу.

Зокрема, у Закарпатській області відповідні дозволи на перебування, проживання чи переміщення в прикордонній смузі можна буде отримати у штабах 27-го (м. Мукачево) та 94-го прикордонних загонів (м. Чоп). Документ діятиме в зоні відповідальності загону, який його видав.

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Своєю чергою прикордонники зауважують, що слід розрізняти поняття прикордонна смуга та контрольований прикордонний район. Так, контрольований прикордонний район ширший, ніж прикордонна смуга і для в’їзду спеціальний дозвіл не потрібен, а лише документи, що посвідчують особу. Дозвіл потрібний лише для вʼїзду у прикордонну смугу.

"Прикордонна смуга становить 5 км від державного кордону і сюди не входять населені пункти, місця масового відпочинку. Якщо людина проживає в місті Чоп і не виїжджає за його межі, то дозвіл їй не потрібен і перевіряти в неї наявність такого дозволу ніхто не буде. Але коли особа буде рухатись з міста Чоп, наприклад, у населений пункт Соломоново, і буде залишати межі міста, то під час руху прикордонники можуть її зупинити і перевірити навність такого дозволу", – пояснюють у ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, для мешканців, які мають місцеву прописку, дозвіл буде надаватися за їхнім зверненням один раз, і діятиме він безстроково. Для установ, організацій, які здійснюють свою діяльність у прикордонній смузі, такий дозвіл треба буде поновлювати щороку. Пропуск у прикордонну смугу видається на безоплатній основі протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення громадянина.

Перетин кордону України під час війни

Через повномасштабну війну в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Через це військовозобов'язаним чоловікам заборонений виїзд за кордон, за винятком певних категорій.

Прикордонники щодня відловлюють поблизу кордону ухилянтів, які намагаються незаконно потрапити до сусідніх країн. Правоохоронці також виявляють різні схеми нелегального переправлення чоловіків призовного віку, в тому числі поза пунктами пропуску на Закарпатті.

Ухилянти обирають Закарпаття через те, що вздовж кордону – розгалужена мережа доріг, багато населених пунктів. Відповідно, туди зручно добиратися, щоб зупинитися та чекати "слушної нагоди".

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