У місті з 5 квітня транспорт працюватиме за спецперепустками, діяльність точок з продажу кави та роботу ресторанів «навинос» заборонять.

У Чернігові з 5 квітня посилять карантинні обмеження через зростання кількості хворих на коронавірус і збільшення госпіталізацій.

Читайте такожЗа прикладом Києва: в Одесі заговорили про запровадження локдаунуЯк повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міської ради, відповідне рішення схвалено сьогодні під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням комісії, з 5 квітня заборонено відвідування закладів освіти, окрім дитячих садків; позашкільних закладів (гуртків); відвідування цвинтаря у вихідні дні; роботу точок видачі кави та роботу ресторанів «навинос»; проведення культурних і спортивних заходів; роботу кінотеатрів.

Зазначається, що транспорт у місті працюватиме за спецперепустками (видані торік під час локдауну будуть дійсними).

У вихідні Чернігівське тролейбусне управління працюватиме тільки із 6:00 до 10:00 та із 16:00 до 20:00. Приватні перевізники мають право самостійно визначати графік своєї роботи.

Як пояснили у прес-службі, посилення карантинних обмежень – вимушений захід, оскільки зараз у лікарнях міста перебуває понад 320 пацієнтів з коронавірусом, і якщо їхня кількість продовжить зростати, то повноцінне функціонування медичної системи постане під питанням через надзвичайно високе навантаження на медиків, чого не можна допустити.

За словами міського голови Владислава Атрошенка, якщо кількість хворих у лікарнях досягне 360-370 осіб, то у Чернігові буде припинено роботу всіх видів бізнесу, а також дитсадків, продовольчих ринків, якщо буде 380 – зачиниться все, крім об'єктів критично важливої інфраструктури.

«Заборона роботи точок харчування «навинос», у тому числі з продажу кави, зумовлена тим, що поблизу них однаково виникають скупчення людей і жодні пояснення не діють», - зауважили у прес-службі міської ради.

Як відомо, Чернігівська область з 29 березня перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Ірина Синельник