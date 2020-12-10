Двоє посадовців разом із працівниками приватної фірми розкрадали бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкцій та будівництва об’єктів охорони здоров’я та освіти, і купували за них автомобілі преміум-класу.

На Дніпропетровщині викрито двох посадовців Криворізької міської ради та працівників приватного підприємства, які підозрюються у привласненні понад 6 млн грн бюджетних коштів.

Читайте такожУ Києві чиновники розікрали 4 мільйони гривень, виділених на соціальні проекти

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Зазначається, що протягом 2019-2020 років проводилися роботи з будівництва та реконструкції об’єктів системи охорони здоров’я та освіти, розташованих на території міста Кривий Ріг.

«З метою привласнення бюджетних коштів, їх розпорядник – керівник одного з управлінь виконкому Криворізької міськради – та директор приватного підприємства, налагодили процес із внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей», - йдеться у повідомленні.

За відомостями поліції, до злочинної діяльності співорганізатори залучили ще 4-х осіб – начальника відділу одного з управлінь виконкому Криворізької міськради та працівників приватного підприємства, кожен із яких виконував свою роль у злочинній «схемі».

«Як результат – в офіційних документах відображалася необґрунтовано завищена, як правило, у понад 2 рази, вартість використаних будівельних матеріалів», - розповіли у відомстві.

У відомстві додали, що наразі задокументовано 5 фактів розкрадання бюджетних коштів на суму понад 6 млн грн. Кошти були призначені для реконструкції приміщень під амбулаторії центрів первинної медико-санітарної допомоги та будівництва системи водовідведення однієї із місцевих шкіл.

«Отримані кошти зловмисники згодом легалізували шляхом придбання дорогих автомобілів преміум-класу», - сказано у повідомленні.

У середу, 9 грудня, правоохоронці провели 49 санкціонованих обшуків у робочих кабінетах розпорядників бюджетних коштів, офісних приміщеннях підрядних і проектних підприємств, постачальників будівельних матеріалів, місцях мешкання учасників групи, їх автомобілях і гаражах.

Під час обшуків вилучено документи, чорнові записи, гроші, комп’ютерну та іншу оргтехніку, що можуть підтверджувати протиправну діяльність учасників групи. Крім того, вилучено автомобілі загальною вартістю майже 5 мільйонів гривень.

Наразі повідомлено підозру посадовцям Криворізької міської ради та працівникам підприємства за ч. ч. 3, 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), а директору підприємства та його співзасновнику – за ч. ч. 3, 5 ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 ("легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом") Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська