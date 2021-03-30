Жительку міста Маріуполь Донецької області, яка передавала бойовикам дані про українських військових, засуджено до 8 років позбавлення волі.
Читайте такожВоював проти ЗСУ: на Харківщині затримали бойовика "ЛНР"Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Прокурором у суді доведено, що упродовж березня-червня 2015 року військовослужбовець однієї з військових частин, розташованих на території області, збирала дані щодо озброєння, особового складу та персональних даних військових Національної гвардії України.
«У подальшому через власний акаунт у соціальний мережі «ВКонтакте» правопорушниця передавала вказану інформацію представнику незаконного збройного формування РФ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що судом ухвалено обвинувальний вирок 44-річній жительці Маріуполя за фактом сприяння діяльності окупаційних збройних формувань РФ (ч. 1 ст. 258-3 КК України).
Вироком Іллічівського районного суду Маріуполя зловмисницю засуджено до 8 років позбавлення волі.
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