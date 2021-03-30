Жителька Маріуполя отримала 8 років в’язниці за передачу бойовикам даних про українських військових

Жінка у 2015 році збирала дані щодо озброєння, особового складу та персональних даних військових Нацгвардії та через соцмережу «ВКонтакте» передавала їх бойовикам.

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