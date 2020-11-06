Дії посадовця спричинили збитки у сумі близько 6,5 млн грн.

У Харкові судитимуть посадовця міської ради, який допустив встановлення неякісних опор під час ремонту мосту на проспекті Льва Ландау.

Читайте такожУ Києві судитимуть винуватця смертельної ДТП, який протаранив авто з багатодітною батьківщиноюЯк повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Харківської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення технічного нагляду за ремонтом мосту на проспекті Льва Ландау у Харкові один з керівників управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради неналежно виконував свої службові обов’язки щодо здійснення технічного нагляду.

«У посадовця виникла підозра стосовно неналежної якості встановлених опор. Проте він не зупинив роботи та не поставив питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих опор», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, не здійснивши належну перевірку, зазначений посадовець підписав офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт, що містили відомості про опори, які не відповідали проектній документації в частині вимог щодо оцинковки вказаних виробів та державним стандартам.

Зазначається, що дії обвинуваченого призвели до завищення вартості виконаних робіт та спричинили державним інтересам в особі Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради матеріальну шкоду у сумі близько 6,5 млн грн. Під час досудового розслідування прокурором заявлено цивільний позов на вказану суму.

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Автор: Світлана Макринська