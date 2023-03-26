Роботи проводитимуться у Вишгородському районі регіону.

Мешканці Київщини можуть чути вибухи через роботу саперів на Вишгородщині.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. "На Київщині може бути гучно", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети, у зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. "Зберігайте спокій", - закликає місцева влада.

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У Київській області вже не раз лунали вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів. Вибухи, зокрема, чули у низці районів Києва.

Варто зазначити, що станом на кінець минулого року в українській державі "мінне забруднення" охопило площу, яка становить понад чверть її території, - приблизно 170 тис. квадратних кілометрів. Влада вже анонсувала створення центру гуманітарного розмінування.

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