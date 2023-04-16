Одну зі скульптур одягли у військову форму з шевронами.

Скульптури на Поштовій площі столиці, присвячені маленьким засновникам Києва – Кию, Щеку, Хориву і їхній сестрі Либідь – переодягли до Великодня, розповів автор пам’ятника Володимир Журавель.

Одну зі скульптур одягли у військову форму з шевронами, інші дві – в українську вишиванку, четверта перетворилася на янгола.

"Друзі, вітаємо з Великоднем! Дякуємо нашим захисникам земним і небесним! … Особлива вдячність моїм братам Руслану і Дмитру Журавель, які захищають Україну, і надали шеврони своїх підрозділів в яких служать!", – пише Журавель.

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Пам’ятник "Малюки, засновники Києва"

Пам’ятник "Малюки, що пускають кораблики" або "Малюки, засновники Києва" розташований на Поштовій площі в Києві. Його офіційно відкрили в травні 2017 року.

Основу композиції авторства київського художника-скульптора Володимира Журавля складають фігури хлопчиків, що символізують Кия, Щека і Хорива. Вони грають з корабликами на стилізованій карті Києва. За кілька метрів розташована бронзова лавка із маленькою дівчинкою – Либідь.

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