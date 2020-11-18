Ці гроші виділялися на інформаційно-просвітницькі, розважальні акції для молоді.

У Києві викрито схему розкрадання чиновниками 4 млн грн під час реалізації соціальних проектів та проведення заходів у 2018-2019 роках.

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За даними слідства, організували злочинну схему діючий директор КУ «Київський молодіжний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), колишній заступник директора зазначеної установи та двоє співучасників.

"До вказаної схеми були залучені суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, на рахунки яких безпідставно перераховувались кошти з місцевого бюджету за нібито надані послуги з проведення заходів, які фактично не надавалися або надавалися за рахунок коштів приватних осіб. Йдеться, зокрема, про інформаційно-просвітницькі, розважальні акції для молоді, військово-патріотичні акції, заходи з популяризації здорового способу життя тощо. Надалі через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснювалося обготівкування грошових коштів. Загальна сума завданих збитків місцевому бюджету становить понад 4 млн грн.

Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 5 ст 191 КК України та ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у складі організованої групи, у великих та особливо великих розмірах та пособництво у такому заволодінні. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Автор: УНІАН