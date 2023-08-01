На Дніпропетровщині провели обшуки в обласного військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

За півтора року повномасштабного вторгнення Росії на територію України керівник обласного ТЦК в Дніпрі встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири. Його може спіткати доля скандального одеського воєнкома Борисова.

Як повідомляє Нацполіція, фігурант також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

Як інформує джерело УП, підозрюваним є Анатолій Пікало.

Згідно з інформацією Офісу Генпрокурора, прокурори спільно з оперативниками УСР в Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели невідкладні обшуки за місцем роботи, 6-ма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях.

Воєнкому може загрожувати покарання за ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) Кримінального кодексу України: позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Скандали з воєнкомами в Україні - деталі

Навесні 2023 року зʼявилася інформація про те, що родина очільника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова придбала дорогу нерухомість в Іспанії під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Крім того, у дружини військкома зʼявилося офісне приміщення за кордоном, також родина купила новий Mercedes Gelendvagen. Наголошувалось, що дохід родини таких витрат не покриває. ДБР зʼясувало, що Борисов за винагороду давав вказівку своїм підлеглим не призивати на службу військовозобов’язаних.

Цого звільнили з посади і повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Згодом Борисова затримали у Києві та взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень, а суд заарештував майно його родини.

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