У Києві змінено маршрути трамваїв і тролейбусів, рух у центрі ускладнений

У Києві внаслідок нічної атаки окупантів змінено рух низки трамваїв, тролейбусів та автобусів. В центрі міста перекрито рух кількома вулицями.
Як повідомив Київ24, рух громадського транспорту змінено через пошкодження контактної мережі та перекриття руху після обстрілу. Таким чином, трамваї №12 і №19 курсують за маршрутом: ст. м. "Контрактова площа" - Подільське трамвайне депо.
Замість трамвая №17 організували тимчасовий автобус: вул. Йорданська – вул. Семена Скляренка (Подільський та Оболонський райони).
Тролейбуси змінили рух так:
- №6, №18 – Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу;
- №32 – вул. Північна – ст. м. "Мінська";
- №33 – Південний вокзал – просп. Європейського Союзу;
- №38 – до вул. Євгена Коновальця;
- №28, №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.
Зміни в русі автобусів:
Автобуси №24 і №25 курсують до площі Слави у Печерському районі.
Крім громадського транспорту також будуть змушені змінити маршрут і водії автомобілів. Справа в тому, що в районі Києво-Печерської лаври перекрито рух транмпорту через ліквідацію наслідків російської атаки. Зокрема, перекриті вулиця Лаврська від метро "Арсенальна" у бік "Батьківщини-Матері", а також прилеглі вулиці. У зв'язку з цим, у центрі столиці можливі ускладнення руху.
Удар по Києву
В ніч на 15 червня росіяни вдарили по Києву, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 4 людей, ще 25 - отримали поранення. Наслідки нічної атаки фіксуються майже у всіх районах міста. Північна частина Києва залишилася без світла.