У Києві змінено маршрути трамваїв і тролейбусів, рух у центрі ускладнений

Рух громадського транспорту змінено через пошкодження контактної мережі та перекриття руху після обстрілу.

У Києві внаслідок нічної атаки окупантів змінено рух низки трамваїв, тролейбусів та автобусів. В центрі міста перекрито рух кількома вулицями.

Як повідомив Київ24, рух громадського транспорту змінено через пошкодження контактної мережі та перекриття руху після обстрілу. Таким чином, трамваї №12 і №19 курсують за маршрутом: ст. м. "Контрактова площа" - Подільське трамвайне депо.

Замість трамвая №17 організували тимчасовий автобус: вул. Йорданська – вул. Семена Скляренка (Подільський та Оболонський райони).

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Тролейбуси змінили рух так:

№6, №18 – Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу;

№32 – вул. Північна – ст. м. "Мінська";

№33 – Південний вокзал – просп. Європейського Союзу;

№38 – до вул. Євгена Коновальця;

№28, №31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

Зміни в русі автобусів:

Автобуси №24 і №25 курсують до площі Слави у Печерському районі.

Крім громадського транспорту також будуть змушені змінити маршрут і водії автомобілів. Справа в тому, що в районі Києво-Печерської лаври перекрито рух транмпорту через ліквідацію наслідків російської атаки. Зокрема, перекриті вулиця Лаврська від метро "Арсенальна" у бік "Батьківщини-Матері", а також прилеглі вулиці. У зв'язку з цим, у центрі столиці можливі ускладнення руху.

Удар по Києву

В ніч на 15 червня росіяни вдарили по Києву, внаслідок чого, за останніми даними, загинуло 4 людей, ще 25 - отримали поранення. Наслідки нічної атаки фіксуються майже у всіх районах міста. Північна частина Києва залишилася без світла.

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