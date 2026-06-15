Ворог вдруге за ніч атакував Київ, постраждало 23 людини

Ворог двічі за ніч атакував Київ крилатими ракетами та дронами.

Ворог вдруге за ніч атакує українську столицю дронами та крилатими ракетами. Киян закликають залишатись в укриттях до відбою.

05:07 Кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 23 осіб, повідомив Тимур Ткаченко.

04:37 станом на зараз у Києві зафіксовано понад 40 локацій, які внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень різного ступеня.

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Наразі відомо про 20 людей, серед них – дитина, але, на жаль, ця цифра не остаточна, повідомив Ткаченко.

04:09 збільшується кількість постраждалих у Києві. За даними медиків, поранені 19 людей. 11 із них госпіталізували. Іншим – надали допомогу на місці. Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані, повідомив мер Києва.

04:01 у Дарницькому районі ворог НАВМИСНО вдарив по 25-поверховому житловому будинку, повідомив Ткаченко.

04:00 уже 18 постраждалих у столиці. 11 із них медики госпіталізували. Серед поранених – вагітна жінка, яка перебуває в лікарні, та дитина, якій допомогу надали на місці, повідомив Кличко.

03:54 Тимур Ткаченко повідомив, що ворог бʼє по житлових будинках. У Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах пошкоджено житлову забудову. Зафіксовані займання.

Станом на 3:50 кількість поранених зросла до 17 осіб.

03:46 Мер Києва повідомив, що серед 13 постраждалих у Києві – дитина, а також вагітна жінка. 9 поранених медики госпіталізували. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вже 11 постраждалих у столиці. 8 із них медики госпіталізували. Зокрема, в лікарні перебуває й поранена вагітна жінка.

03:40 Ткаченко додав, що серед постраждалих – пʼятирічна дитина. Всім пораненим надається необхідна медична допомога.

О 03:30 ночі 15 червня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко попередив, що на підступах до міста нова хвиля ударних БпЛА та крилатих ракет.

"Будь ласка, не поспішайте покидати укриття до завершення повітряної тривоги", - зазначив чиновник.

Нічна атака на Київ

Нагадаємо, ворог почав нічну атаку на Київ близько першої ночі 15 червня. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю на території Києво-печерської Лаври - Успенського собору.