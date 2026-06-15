Удар по Києву: є загиблі та поранені, пошкодження майже у всіх районах (фото)

На території Києво-Печерської лаври тривають роботи з ліквідації пожежі.

Унаслідок масованої атаки Росії на Київ зафіксовані пошкодження та пожежі майже в усіх районах міста. Є поранені та загиблі. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

За останніми даними від ДСНС, 4 людей загинули, поранення дістали 25 осіб. Як уточнив Кличко, серед поранених є дитина і вагітна жінка.

"Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані", - додав він.

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Щодо пошкоджень у столиці, то мер міста навів детальні дані. Зокрема, в Оболонському районі пошкоджені кілька житлових будинків та склади. На місцях падіння уламків виникли пожежі, також згоріли 30 автомобілів.

За даними ДСНС, в цьому районі сталося влучання в 9-поверхівку.

У Подільському районі пожежі внаслідок падіння уламків виникли у приватному житловому будинку та в триповерховій будівлі.

У Солом'янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки. Також є інформація про пожежу на території закладу освіти. "Влучання у 9-поверховий житловий будинок. Вогнеборці ліквідувализаймання та евакуювали 15 людей, з них 2 дитини", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У Печерському районі пошкоджені житлові будинки і об'єкти нежитлової забудови. Виникла пожежа в гуртожитку. Також сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору. У ДСНС також додали, що сталося влучання у 17-поверховий житловий будинок, де вогнеборці ліквідували займання.

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки.

У Деснянському районі сталося влучання у 9-поверховий житловий будинок з подальшим займання. Внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні житлові будинки. Сталося займання на відкритих територіях та на території дитячого садка.

У Голосіївському районі виникли пожежі на складах. Також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях.

У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, зокрема влучання сталося у 8-поверховий житловий будинок, а також в об’єкти інфраструктури та підприємства. Зокрема, за даними рятувальників, сталася пожежа на території овочевого ринку.

Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі через що у північній частині столиці 140 тис. абонентів залишилися без світла.

Удари по Києву

Біля першої ночі 15 червня росіяни почали атакувати Київ з повітря. Відразу стало відомо про влучання по території Києво-печерської Лаври - Успенського собору.

Перед цією атакою ворог масовано вдарив по Києву в ніч на 6 червня. Тоді на місто летіла балістика та ударні дрони. Внаслідок атаки загинули троє людей - всі рятувальники, які прибули на місце прильоту. Крім того, поранення дістали 25 осіб.

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