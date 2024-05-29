Поховають його на Личаківському цвинтарі.

У Львові 28 травня на 90-му році життя помер колишній політвʼязень, дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Ще одна важка втрата для громади Львова та України. На 90-му році життя спочив політвʼязень, видатний дослідник, письменник та громадський діяч Петро Франко. Він присвятив своє життя служінню Україні та пам'яті тих, хто зазнав репресій. Його діяльність і наполегливість у відновленні історичної справедливості ніколи не буде забутою", - зазначив міський голова.

За інформацією Львівської міськради, парастас за Франком відбудеться 29 травня о 18:00 у Каплиці Різдва Хрестителя Господнього Іоана, що на вул. Пекарській, 42.

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Похорон відбудеться 30 травня о 14:00 год у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Поховають покійного на Личаківському цвинтарі.

Що відомо про Петра Франка

Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району Львівської області.

За участь у національно-визвольній боротьбі у 15-річному віці був ув'язнений і засуджений до 5 років особливих концентраційних таборів. Ув'язнення відбував у Мордовії. Реабілітований у 1991 році.

У 1992 році був обраний головою Львівського обласного Товариства політичних в'язнів і репресованих, а протягом 2010-2015 років – головою Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, із 2015 року – Почесним головою.

Працюючи з архівними документами, Франко виявив на Янівському кладовищі поховання 26-х дітей у братській могилі, яких впродовж 1949-1951 років закатували представники комуністичного режиму. Є автором понад 20 книг, сприяв спорудженню пам’ятників у Львові Степану Бандері, Роману Шухевичу, митрополиту Андрею Шептицькому та іншим.

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