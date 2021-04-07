Під час розмови з контролерами депутат намагалась скористатися зв'язками у міськраді, щоб уникнути штрафу.

Контролери ЛКП «Львівелектротранс» оштрафували за безквитковий проїзд депутата Львівської міської ради Ольгу Посипанко.

Читайте також"Тільки людей мучите!". Як патрульні транспорт у "червоному" Львові перевірялиІнцидент стався у тролейбусі №29, що курсує від аеропорту до Львівського національного університету. Як повідомляє zaxid.net, 41-річна депутат Львівської міськради від «Європейської солідарності» їхала без квитка. У момент, коли в тролейбус зайшли контролери, Посипанко спробувала придбати квиток. Однак контролери зафіксували безквитковий проїзд пасажирки і оштрафували її на 140 грн.

У ЛКП «Львівелектротранс» виданню підтвердили інформацію про цей випадок. Як розповів бригадир контролерів відділу контролю ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Фок, інцидент стався близько 15:30 6 квітня.

«Контролери виявили пасажирку, яка намагалася придбати проїзний квиток під час перевірки, пояснюючи це тим, що розмовляла по телефону і не мала змоги придбати квиток раніше. Під час контролю поводила себе дещо зверхньо, посилаючись на різні знайомства з посадовими особами у міській раді. Своє посвідчення [депутата] показувала нечітко, потім по фото встановили, що це дійсно депутат міської ради», – розповів Фок.

Контролери виписали Посипанко 140 грн штрафу, який вона сплатила на місці.

Окрім того, судячи з фото, яке вдалося зробити під час контролю, депутатка Ольга Посипанко перебувала у тролейбусі з опущеною на підборіддя маскою, що заборонено чинними карантинними обмеженнями.

Сама Ольга Посипанко у розмові із виданням не заперечувала свою спробу безквиткового проїзду у тролейбусі, але відмовилась від будь-яких коментарів. «Мені немає що говорити про той випадок», – сказала депутат.

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Автор: Ірина Погоріла