Щоправда, потрібно ще встановити, з даху якого саме будинку впала брила.

У Львові снігова брила серйозно травмувала жінку, у потерпілої переломи ноги та руки. Величезна брила впала з даху житлового будинку, коли жінка підходила до нього. Тепер у лікарні вона готує позов до суду.

Читайте такожУ Львові на жінку з даху впала снігова брила: її госпіталізували зі струсом мозкуЯк йдеться в сюжеті ТСН, до свого будинку Тетяна не дійшла три метри. Поверталася з роботи, як неподалік від під'їзду на неї впала снігова брила. "Я йду собі, дивлюся, що нічого не висить, трошки капає... Йду і чую, що хтось кричить, я трішки пригинаюся і все, я більше не пам’ятаю", — розповідає потерпіла Тетяна Грачова.

Жінка дивом встигла відхилитися — це вберегло їй життя. Брила не потрапила у голову, натомість тяжко травмувала правицю та ногу. "Це, мабуть, як в аварію потрапити, тобто ти йдеш, нічого собі не думаєш і тут тебе прибиває. Не знаю, як мені так пощастило, що голову пригнула, бо я б поїхала не до лікарні вже", — каже Тетяна.

Лікарі кажуть, що у 35-річної пацієнтки переломи ключиці та гомілки. Останній — такий, що одним лише гіпсом кістку не зростити. "Пацієнтка надійшла в стані середньої важкості. Чекає на неї оперативне втручання, стабілізація перелому з подальшою реабілітацією", — каже травматолог лікарні швидкої допомоги Орест Приступлюк.

Потерпіла певна, що брила впала з будинку, де вона живе, за його стан відповідає комунальне підприємство. Утім, там ТСН запевняють, що бурулька не їхня. Мовляв, впала з даху сусідньої багатоповерхівки. Нею опікується товариство співвласників. Комунальники навіть показують фото, де висить почеплена ОСМД огороджувальна стрічка. "Я думаю, що знехтувала звичайними заходами безпеки. Треба було обійти дорогою, там зовсім маленький рух автотранспорту, а вона просто, або переступила, або підняла стрічку", — переконаний директор ЛКП "Господар" Валерій Таракулов.

Чия бурулька – їхня, чи ЖЕКівського будинку — в ОСМД кажуть, не знають. Нині огороджувальна стрічка обірвана лежить на землі. Хто її зірвав, ніхто не бачив.

Справді можна було обійти небезпечну ділянку уздовж стрічки. Для цього треба вийти на проїжджу частину, втім, вихід перекривають великі кучугури снігу.

Потерпіла жінка хоче йти до суду. Втім, до кого позиватися, чи до ЖЕКа чи ОСМД — не знає. "Найважче буде довести, з якого даху впала ця крижана брила. Встановити це можливо виключно за допомогою свідків, або камер відеоспостереження", — зазначає юрист Тарас Зубач.

Нині Тетяна збирає докази матеріальних збитків. У лікарні з переломом гомілки проведе щонайменше два місяці. Та й невідомо, коли після цього вийде на роботу, бо ж працює фітнес-тренеркою. І ноги, без перебільшення, її годують.

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Автор: УНІАН