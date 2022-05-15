Від наслідків окупації помирає багато людей середнього віку.

В Маріуполі - нетипово високий рівень смертності серед людей середнього віку.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил во дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає", - повідомляє він.

Андрющенко акцентує - не тільки обстріли окупантів призводять до загибелі мешканців міста.

"Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод - чотири вершники Апокаліпсиса в Маріуполі", - додає він.

Радник мера переконаний, тільки загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України здатні врятувати маріупольських заручників Росії.

Раніше офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що захоплення Маріуполя йде вже 2,5 місяці і це облога, якої "ще не було в історії". За його словам, втрати серед цивільних - близько 25 тисяч.

"З такою кількістю жертв серед солдатів, і жертв серед цивільних. 25 тисяч цивільних були вбиті російською армією", - зазначив він.

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