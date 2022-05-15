Військові дії в місті нагадують Другу світову війну.

Військові дії в Маріуполі та безпосередньо на "Азовсталі" по характеру руйнувань нагадують події Другої світової війни чи сирійське місто Алеппо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявила дружина військового Арсенія Федосюка - Юлія.

"Взагалі, це можна коректно порівнювати з подіями, які відбувалися під час Другої Світової війни, якщо говорити про Європу. Якщо це порівнювати з ближчим до нас, то це Сирія. Маріуполь - це Алеппо, такого в Європі взагалі не відбувалось після 1945 року, це безпрецедентно", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Маріуполь майже повністю перебуває під контролем військ РФ. Проте українські захисники у надважких умовах тримають оборону на заводі "Азовсталь".

Після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

12 травня вона повідомила, що зараз ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.

13 травня Зеленський повідомив, що Україна пропонує Росії різні механізми вивезення із заводу "Азовсталь" українських бійців, з президентом Путіним про це говоритиме президент Фінляндії. Йдеться про порятунок живих та вивезення тіл загиблих.

Сьогодні стало відомо, що російські загарбники вперше скинули на "Азовсталь" в Маріуполі фосфорні або запалювальні бомби.

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