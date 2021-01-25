Співробітниця клініки висловила невдоволення нормою закону про обслуговування клієнтів українською мовою, написавши резонансний пост у соцмережі.

У Маріуполі виник мовний скандал. Одна з ветеринарних клінік міста запропонувала клієнтам, які робитимуть замовлення російською мовою, знижку. Після цього будівлю установи обмалювали фарбою невідомі.

Скандал у Маріуполі: з чого все почалося

Кілька днів тому ветеринар центру ветеринарної допомоги "Західний" Галина Лекунова на своїй сторінці в Facebook висловила невдоволення набранням чинності норм мовного закону про використання державної мови у сфері послуг. Як пишуть "Новости Донбасса", вона розмістила пост, в якому анонсувала "безстрокову акцію" зі знижкою 50% для тих клієнтів, які будуть просити їх обслуговувати російською мовою.

24 січня вона розмітила в Facebook відео, на якому видно, що фасад будівлі розмальований фарбою. Там серед іншого видно написи "Смерть ворогам", "Далі більше", "Останнє попередження" та інші.

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"Завандалили фасад клініки. Чекаємо поліцію. Доповнення - в клініці моторошний запах нітрофарби, всі тварини в стаціонарі в страшному стресі, очевидно, стукали у вікна", - написала вона.

Реакція поліції на інцидент

Прес-служба поліції Маріуполя повідомила в коментарі "Новостям Донбасса", що почала досудове розслідування за статтею про хуліганство за фактом інциденту з фасадом будівлі. Особи зловмисників встановлюються.

Вибачення, але не для всіх

Сьогодні Лекунова написала новий пост, в якому вирішила вибачитися, проте не перед усіма.

"Ну що, народ, настав час для посту з вибаченнями. Правда трохи не тими, які від мене чекає оголтілий натовп, що труїв мене. В першу чергу я щиро прошу вибачення у власників приміщення, яке я орендую. Це абсолютно мирні громадяни України, які не розділяють моїх поглядів, але їх майну завдано шкоди з моєї вини... Я, також, прошу вибачення у свого колективу, який крім своєї волі потрапив під цей дикий шабаш. Прошу вибачення у своєї сім'ї, якій довелося зіткнутися з цілодобовими погрозами, нескінченними прокльонами і побажаннями смерті", - написала вона.

Мовний закон в Україні: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відповідно до статті 30 Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари, послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачені штрафи.

Цей закон Верховна Рада прийняла 25 Квітня 2019 року, а його статті вводяться поетапно.

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Автор: УНІАН