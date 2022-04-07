У міськраді пояснили, що це робиться з метою дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

У Мукачеві Закарпатської області демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомляється на сторінці Мукачівської міської ради у Facebook.

"У Мукачеві позбуваються російсько-імперського минулого. На засіданні виконавчого комітету ухвалено рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання.

Також у міськраді нагадали, що у Мукачеві від присвоєного імені О.С. Пушкіна відмовилася одна із шкіл.

"Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи", - додали у мерії.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням дерусифікувати назви вулиць і площ у місті. "Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури і мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття і Ужгорода, а значить, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського і загальнорадянського культурного простору", - зазначалося в документі.

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