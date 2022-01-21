Пропозиції покупців прийматимуть до 26 січня.

У місті Новгород-Сіверський, що у Чернігівській області, на аукціон виставили демонтований пам’ятник Леніну. Його початкова вартість становить майже 394 тисячі гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Бронзову скульптуру вагою 4200 кілограмів і висотою 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro.Продажі. Він відбудеться за тиждень.

Всі охочі купити скульптуру можуть подавати свої пропозиції до 26 січня.

Читайте такожІнститут нацпам`яті знайшов під Одесою вцілілі памятники Леніну та МарксуНовгород-Сіверський пам’ятник Леніну став останнім, який демонтували в Україні за виключенням тимчасово окупованих територій. Це сталося 8 жовтня 2016 року.

Пам’ятник зберігається на одному з комунальних підприємств міста і він офіційно є металобрухтом, згідно рішення Новгород-Сіверської міської ради.

Нагадаємо, водонапірну башту у Новогороді-Сіверському досі "прикрашають" портрети Сталіна і Леніна.

Зазначається також, що окрім портретів радянських вождів, влада Новгород-Сіверського відмовляється демонтувати зображення серпа і молота на одній із будівель міста та перейменовувати вулицю Карла Маркса.

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