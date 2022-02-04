У Полтавській області залишається велика кількість топонімічних назв на честь Суворова.

У Полтаві демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олег Пустовгар, пише інтернет-видання "Полтавщина".

Зазначається, що раніше цей пам'ятник стояв на подвір’ї київського військового ліцею імені Івана Богуна, але його демонтували, а восени минулого року перемістили як експонат до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, котрий є філією Національного військово-історичного музею України.

Голова УІНП Антон Дробович у листі до керівництва музею зазначив, що цей монумент "не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудівництва, науки та техніки тощо".

"Він був виготовлений у 1974 році скульптором-аматором, а відтак питання його художньої цінності є відкритим. Зазначений пам'ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною незалежності. Відтак, доцільність музеєфікації та експонування цього пам’ятника може розглядатись у контексті монументальної пропаганди доби СРСР", - пояснив голова УІНП.

Він також наголосив, що встановлення пам'ятника Суворову, який визнаний найбільш видатним полководцем сучасної Росії, фактично є актом звеличення одного з чільних героїв держави-агресора.

На сайті УІНП повідомляється, що в 1768‒1769 роках російський полководець Суворов був безпосереднім учасником придушення Коліївщини - козацько-селянського повстання в Правобережній Україні.

"Медійний розголос, позиція УІНП, громадськості і ветеранів російсько-української війни та конструктивний, виважений підхід дирекції Національного військово-історичного музею України унеможливили прославляння у Полтаві російського імперського діяча. Для нас як для країни, яка протистоїть російській агресії, це не просто питання символів, а принципово важливе історичне питання. Суворов входить до пантеону героїв СРСР, нині путінської Росії, раніше - Російської імперії. Україна має своїх історичних Героїв. Суворов має явну негативну репутацію в історії України. І це підтверджує ціла низка, досліджених науковцями фактів", - сказав Пустовгар.

Він також додав, що в Полтавській області залишається велика кількість топонімічних назв на честь Суворова.

"Лише на Полтавщині, у різних громадах налічується 27 назв вулиць, провулків, площ на честь цього діяча Російської імперії й ката українського та польського народів", - розповів Пустовгар.

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Декомунізація в Україні

У травні 2015 року в Україні почалася декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології.

За даними Інституту нацпам'яті, в Україні за перші чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

Також було перейменовано майже тисячу населених пунктів і 25 районів, майже 52 тисяч топонімів. У тому числі - обласні центри. Кіровоград став Кропивницьким, а Дніпропетровськ - Дніпром.

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