Автори звернення підкреслюють, що увічнення осіб, не причетних до Закарпатської культури та історії, не є доречним.

Жителі Ужгорода звернулися до місцевої влади з проханням дерусифікувати назви вулиць і площ у місті.

Відповідне звернення адресоване Ужгородській міській раді.

"Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названі на честь російських діячів політики, літератури і мистецтва, які жодним чином не причетні до Закарпаття і Ужгорода, а значить, є атавізмом попередньої політики побудови загальноросійського і загальнорадянського культурного простору", — йдеться в документі.

Автори звернення підкреслюють, що увічнення осіб, не причетних до Закарпатської культури та історії, не є доречним. Саме тому просять "розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою".

Зокрема, до списку вулиць для перейменування внесли вулиці ім. Ю.Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, П. Чайковського, І. Шишкіна, А. Чехова, Декабристів, Челюскінців та інші.

У документі також просять демонтувати бюст Пушкіна в центральній частині Ужгорода, адже "поет жодним чином не пов'язаний із Закарпаттям".

"У ці дні у нас з'являються нові герої, які жертвують своїми життями за нашу країну. Це їх пам'ять ми повинні увічнити і плекати. Крім цього, гідної поваги заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема і України в цілому, які в радянський період перебували під забороною", - зазначили автори звернення.

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