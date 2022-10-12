На вулицях Одеси було вивішено багато фото Маска через його підтримку України.

В Одесі прибирають з білбордів фото засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска через його пропозицію про "мирний договір" між Україною та Росією.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

"Управління реклами прибирає фото Ілона Маска з білбордів, якими ми дякували за підтримку України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше на вулицях Одеси були вивішені численні фото відомих іноземців, зокрема Маска, які підтримали Україну, що зазнала військової агресії з боку РФ. Через те, що Макс в останній час прийняв бік російських окупантів, було прийнято рішення прибрати з вулиць міста його зображення.

"Мирний план" Маска для України - чому виник скандал

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Ілон Маск у своєму Twitter запропонував свій варіант "мирного договору" між Україною та Росією. На його думку, на окупованих російськими загарбниками територіях необхідно провести повторні "вибори" під контролем ООН. За словами Маска, Росія піде, "якщо такою буде воля людей".

Засновник SpaceX також вважає, що Крим є частиною Росії, "як це було з 1783 року", бо острів нібито увійшов до складу України через помилку Микити Хрущова. Крім того, Маск пропонує Україні відновити постачання води до Криму та набути статусу нейтральної держави.

В Офісі президента України відреагували на бачення "миру" Маском. Радник керівника ОП Михайло Подоляк запропонував варіант, за яким Україна звільняє свої території, включаючи тимчасово окупований Росією Крим.

Згодом і президент Володимир Зеленський відреагував на скандальні твіти Маска. Зеленський опублікував опитування "Який Ілон Маск вам подобається більше?" із двома варіантами відповіді: "Той, який підтримує Україну" чи "Той, який підтримує Росію".

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