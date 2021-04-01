Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС, з 3 до 17 квітня в місті запроваджуються обмеження «червоної» зони, які, зокрема, передбачають закриття непродовольчих ринків.

Сьогодні біля будівлі Полтавської облдержадміністрації близько 100 підприємців вийшли на мітинг через посилення карантинних обмежень з 3 квітня, згідно з якими запроваджується заборона на роботу непродовольчих ринків.

Читайте такожБільшість українців підтримують запровадження локдауну у разі потребиЯк заявив журналістам перший заступник голови споживчого кооперативу «Народна кооперація Полтавщина» Олександр Лещенко, підприємці зазначають, що Полтава офіційно не належить до «червоної» зони карантину.

«Головна вимога – щоб нам пояснили, якими критеріями керувались, приймаючи рішення про закриття ринків. Чи є якісь цифри, що дані території є місцями розповсюдження COVID-19, і якщо їх закрити, то ситуація нормалізується. Підприємці хочуть працювати. Нехай будуть посилені протиепідеміологічні заходи, контроль за їх дотриманням, нехай люди працюють і сплачують податки», – зазначив Лещенко.

Він додав, що підприємці Полтави не отримають матеріальної допомоги від уряду, адже громада офіційно не перебуває у «червоній» зоні карантину.

Свої вимоги протестувальники передали керівництву Полтавської ОДА.

Карантинні обмеження на Полтавщині: що відомо

30 березня обласна комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення з 3 до 17 квітня посилити карантинні обмеження на території Полтавської, Горішньоплавнівської, Миргородської, Лубенської та Гадяцької міських територіальних громад.

Зокрема, на вказаних територіях буде заборонена робота барів, ресторанів, кафе, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та на винос.

Також будуть закриті торговельно-розважальні центри, непродовольчі ринки, заклади культури, заборонено проведення всіх масових заходів.

За даними МОЗ, Полтавська область перебуває у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки.

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Автор: Олег Булашев