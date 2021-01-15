Також мітингувальники вимагали відставки Кабміну та обласної ради.

Сьогодні у Полтаві учасники акції проти підвищення комунальних тарифів перекрили рух транспорту в центрі міста.

Читайте також"Тарифний майдан" дістався до Києва: у центрі столиці протестують проти підвищення ціни на газ і електрику (фото, відео)Як повідомляє кореспондент УНІАН, близько 200 жителів міста зібралися перед будівлею Полтавської облдержадміністрації та обласної ради.

Протестувальників не влаштувало вчорашнє звернення облради до керівництва країни з вимогою зменшити ціни на газ та житлово-комунальні послуги. Вони зажадали зустрічі з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим та головою облради Олександром Біленьким. Також мітингувальники вимагали відставки Кабміну та обласної ради.

Згодом вони вирішили перекрити центральні вулиці міста – Соборності (біля управління СБУ) та Сінну. Цього разу пікетувальники не пропускали громадський транспорт.

Аналогічні акції протесту відбулися в інших населених пунктах Полтавщини. Так, у Кременчуці близько 300 осіб вийшли на мітинг перед мерією з вимогою від місцевої влади скасувати рішення виконкому про підвищення тарифів та повернути пільговий тариф на електрику.

Також сьогодні жителі Лубен перекрили трасу Київ-Харків, а жителі Підгорівки блокували рух трасою М-22 Полтава-Олександрія.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 рази.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Булашев