З 28 липня по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

У Полтавській області від четверга, 28 липня, скорочують тривалість комендантської години.

Про це голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив у своєму Telegram.

"Скорочуємо час комендантської години. Неодноразово до мене зверталися чимало підприємців і жителів області з проханням скоротити тривалість комендантської години. В таких питаннях ми завжди орієнтуємося на думку правоохоронців та військових, бо безпека – пріоритет. Після чергових консультацій Рада оборони області ухвалила відповідне рішення", - зазначив він.

За словами Луніна, відзавтра, з 28 липня, по всій Полтавській області комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

27 липня російські окупанти завдали удару по Бахмуту (Донецька область) - є загиблий після того, як снаряд потрапив у житловий будинок.

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