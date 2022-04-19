Відео, як Валентин Платов, заколисує та оберігає сон своєї онучки, розчулило мільйони людей.

Поліцейські Прикарпаття навідались до Валентина Платова - літнього чоловіка, який рятуючись від російських окупантів, самотужки вивіз сім’ю із Запорізької області до Івано-Франківська.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

Нагадаємо, відео, як Валентин Платов, заколисує та оберігає сон своєї наймолодшої онучки Ізабелли, облетіло всі соцмережі й розчулило мільйони людей.

У Нацполіції розповіли, що вороги безперервно обстрілювали їхнє село Степове. Майже місяць родина прожила без світла та газу. А згодом закінчились медикаменти та їжа. "Шансів на порятунок залишалось дедалі менше. 84-річний дідусь разом з сім’єю виїхав буквально в останній момент. За два дні ворожий снаряд зруйнував їхню хату", - йдеться у повідомленні.

В даний час сім’я, де троє маленьких дітей, уже в безпеці. До неї з гуманітарною допомогою навідалась ювенальна превенція Прикарпаття. Їм передали ящики з їжею, солодощами, дитячим харчуванням, медикаментами, засобами гігієни та іграшками.

"Все для того, щоби майже за тисячу кілометрів від рідної хати, вони відчули себе тут у затишку, як вдома", - підсумували у Нацполіції.

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