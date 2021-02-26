Рівненські школярі записали реп та відео про українську мову і стали зірками мережі.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Кліп юнаків та дівчат уже набрав понад пів мільйона переглядів, він має тисячі поширень та коментарів.
Відео старшокласники зняли в актовій залі школи. А проте такого ажіотажу від відео десятикласники не очікували.
Текст для композиції написала керівниця театрального гуртка, а вже підлітки додумали його реалізацію. Редагували кадри на звичайному телефоні.
І це школярів надихає знімати ще – і виключно українською та про українське.
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