Популярність надихає школярів знімати ще – і виключно українською та про українське.

Рівненські школярі записали реп та відео про українську мову і стали зірками мережі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожЗнімав відео: у Києві підліток випав з вікна ліцею (відео)

Кліп юнаків та дівчат уже набрав понад пів мільйона переглядів, він має тисячі поширень та коментарів.

Відео старшокласники зняли в актовій залі школи. А проте такого ажіотажу від відео десятикласники не очікували.

Текст для композиції написала керівниця театрального гуртка, а вже підлітки додумали його реалізацію. Редагували кадри на звичайному телефоні.

І це школярів надихає знімати ще – і виключно українською та про українське.

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН