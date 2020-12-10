Більшу частину поточного року Україна живе в умовах карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус.

В Україні третій день поспіль кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищує число виявлених нових хворих за добу. У МОЗ роз'яснили, як працюватиме сфера торгівлі під час січневого локдауну.

Ситуація з коронавірусом

За добу в Україні виявили 13371 нового хворого на COVID-19. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна добова динаміка, адже одужали за цей час 13903 пацієнти.

Від початку пандемії у країні лабораторно підтверджено 858714 випадків інфікування коронавірусом. При цьому 465021 українець одужав, 14470 - померли.

Особливості січневого локдауну

Під час посиленого карантину в січні закладам харчування буде дозволено адресну доставку та роботу на виніс, а для інших об'єктів торгівлі будуть більш суворі обмеження.

Перемир’я на Донбасі

Бойовики збільшили кількість провокацій на Донбасі - за добу зафіксовано щонайменше дев'ять фактів порушень встановленого перемир'я.

Головні новини України: що важливо знати 10 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська