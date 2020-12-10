У підземці проводять посилену дезінфекцію.

Метро Києва в січні працюватиме попри посилений карантин.

Про це у Facebook повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

При цьому він закликав пасажирів користуватися громадським транспортом лише за реальної необхідності.

Читайте такожУ Держспоживслужбі розповіли, роботу якого транспорту обмежать у Києві у разі потреби

"Ми проводимо посилену дезінфекцію пасажирських зон та рухомого складу. Водночас важливим є дотримання простих правил - носити маску та мити руки після вулиці. Залиштеся вдома, якщо відчули ознаки хвороби. Не варто наражати на небезпеку інших людей!", - написав Брагінський.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантинні обмеження в Україні в січні.

Посилені обмеження будуть введені після новорічних та різдвяних свят - з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. Всього обмеження триватимуть 16 днів.

Про основні заборони під час січневого карантину читайте за посиланням.

Транспорт під час карантину в січні продовжить свою роботу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован