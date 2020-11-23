Кількість випадків інфікування коронавірусом за добу зросла на майже 11 тисяч. Окупанти впродовж доби декілька разів зривали тишу на Донбасі.
Ситуація з коронавірусом
В Україні за добу зафіксували 10945 нових випадків зараження коронавірусом.
Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 635689 осіб, із них 291060 одужали, 11075 - померли.
Другий тур місцевих виборів
22 листопада в Україні відбувся другий тур виборів мера у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах. Відомі результати екзит-полів після голосування.
Перемир’я на Донбасі
У зоні операції Об’єднаних сил бойовики за добу здійснили шість обстрілів, чим порушили встановлене влітку перемир'я на Донбасі.
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