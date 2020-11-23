В Україні віднедавна діє карантин вихідного дня, запроваджений через коронавірус.

Кількість випадків інфікування коронавірусом за добу зросла на майже 11 тисяч. Окупанти впродовж доби декілька разів зривали тишу на Донбасі.

Ситуація з коронавірусом

В Україні за добу зафіксували 10945 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього з початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 635689 осіб, із них 291060 одужали, 11075 - померли.

Другий тур місцевих виборів

22 листопада в Україні відбувся другий тур виборів мера у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах. Відомі результати екзит-полів після голосування.

Перемир’я на Донбасі

У зоні операції Об’єднаних сил бойовики за добу здійснили шість обстрілів, чим порушили встановлене влітку перемир'я на Донбасі.

Головні новини України: що важливо знати 23 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська