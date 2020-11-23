Активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних.

На місцевих виборах умовний 5% бар’єр подолали п’ять політичних партій: «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа – За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%).

Про це свідчать дані моніторингу Соціологічної групи «Рейтинг».

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«Аналіз результатів місцевих виборів продемонстрував, що активність виборців у західних регіонах була вищою, аніж у південно-східних. Наприклад, якщо у Тернопільській та Львівській областях активність виборців 25 жовтня становила близько 44%, то у південно-східних прийшли на вибори лише близько третини. В результаті питома вага західних областей у загальному масиві виборців зросла з 27 до 31%», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що, згідно з агрегованим рейтингом партій на місцевих виборах, умовний п’ятивідсотковий виборчий бар’єр подолали «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа – За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%). Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії.

«Наш край» загалом підтримали 3,9% виборців, ВО «Свобода» – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію «Сила і честь» – 2,4%, «УДАР Віталія Кличка» – 2,0%, партію «Пропозиція» – 2,2%, «Голос» – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, партію «Перемога Пальчевського» – 0,8%.

Сумарний рейтинг інших (переважно місцевих) партій становить близько 22%.

Сукупна підтримка п’ятьох парламентських партій на цих виборах становила 51% (на виборах до Верховної Ради 2019 року вони отримали 78%). При цьому в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали значно більшу підтримку на місцевих виборах.

Порівняльний аналіз результатів опитувань групи «Рейтинг» з результатами виборів засвідчив досить високу точність прогнозів (середнє відхилення за результатами партій становить 0,7%), а незначні відхилення пояснюються: зміщенням реальної явки у бік західних областей та відносно низькою питомою вагою молоді у структурі тих, хто реально голосував на виборах 25 жовтня.

Також зазначається, що партія «Слуга народу» зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала високі результати на півдні та сході, а також у Сумській області.

«Європейська солідарність» зайняла вищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.

Партія «За майбутнє» зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

«Батьківщина» отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Партія «Наш край» посіла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО «Свобода» – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, «УДАР» – у Києві, «Пропозиція» – у Дніпропетровській.

Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій («Українська стратегія Гройсмана»), Закарпатській («Рідне Закарпаття»), Полтавській («Довіра»), Харківській («Блок Кернеса – Успішний Харків!»), Хмельницькій («Команда Симчишина»), Черкаській (ВО «Черкащани») та Чернігівській («Рідний дім») областях. Також місцеві партії на лідерських позиціях у Херсонській («Нам тут жити!»), Хмельницькій («За конкретні справи») та Чернівецькій («Єдина Альтернатива») областях.

Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах - сума результатів партій на виборах в обласні ради, у Києві – в міську раду, в Донецькій та Луганській областях – в районні ради.

Моніторинг проведений на основі даних територіальних виборчих комісій та моніторингових опитувань Соціологічної групи «Рейтинг» (вересень-жовтень 2020).

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. 15 листопада другий тур виборів мера пройшов у семи містах.

Напередодні, 22 листопада, в Україні відбувся другий тур виборів мера в 11 містах – у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов'янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.

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Автор: Костянтин Гончаров