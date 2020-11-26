В Україні зафіксовано "рекордну" добову кількість нових інфікованих коронавірусом. У МОЗі пояснили, чи потрібна вакцина тим, хто перехворів на COVID-19.
Антирекорд коронавірусу
В Україні за добу коронавірус виявлено у 15331 людини. Це є найбільшим добовим приростом у країні за весь час пандемії.
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіли 677189 українців, із яких 317395 осіб одужали, 11717 – померли.
Майбутня вакцинація від коронавірусу
Вакцина від коронавірусу, як зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, знадобиться навіть тим, хто вже перехворів на це захворювання.
Перемир’я на Донбасі
У зоні проведення операції Об’єднаних сил за добу проросійські бойовики на Донбасі тричі порушили встановлене перемир'я.
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