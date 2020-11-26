Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допустив заборону на міжміське сполучення у разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Заборона може стосуватися, в тому числі і залізничного сполучення.
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Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".
За його словами, поки в уряду немає точної відповіді щодо можливої заборони, проте дане питання обговорюється.
"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", - сказав Аваков.
Карантин в Україні: що відомо
- Аваков заявив про необхідність запровадити в країні радикальний локдаун на три-чотири тижні. За його словами, жорсткі заходи потрібно вводити якомога швидше.
- За минулу добу в Україні виявили 15331 новий випадок коронавірусної хвороби, померли 225 осіб.
- Головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що для ефективного результату локдаун в Україні необхідно вводити мінімум на три тижні. Вона додала, що система охорони здоров'я України вже тріщить, хоча поки і витримує навантаження.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до введення локдауну на новорічні свята.
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