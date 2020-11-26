Аваков допустив введення заборони на міжміське сполучення через COVID-19 / фото REUTERS

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков допустив заборону на міжміське сполучення у разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Заборона може стосуватися, в тому числі і залізничного сполучення.

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Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, поки в уряду немає точної відповіді щодо можливої заборони, проте дане питання обговорюється.

"Якщо ми бачимо, що сполучення між містами буде нести реальну шкоду і реальне поширення інфекції, то ми повинні перекрити це сполучення", - сказав Аваков.

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Автор: УНІАН