В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на коронавірус. В ОП пояснили, коли може бути ухвалене рішення про запровадження локдауну.
Антирекорд захворюваності COVID-19
В Україні за добу виявили 16218 нових інфікованих коронавірусом. Така добова кількість є рекордною для нашої країни.
Всього з початку пандемії в Україні хворобу COVID-19 підтверджено у 693407 осіб, із яких 326238 - одужали, 11909 - померли.
Ймовірне запровадження локдауну
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто після 28-29 листопада.
Перемир’я на Донбасі
З початку доби 27 листопада бойовики один раз відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.
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