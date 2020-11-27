В Україні нині діє карантин вихідного дня, запроваджений з метою стримування поширення коронавірусу.

В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на коронавірус. В ОП пояснили, коли може бути ухвалене рішення про запровадження локдауну.

Антирекорд захворюваності COVID-19

В Україні за добу виявили 16218 нових інфікованих коронавірусом. Така добова кількість є рекордною для нашої країни.

Всього з початку пандемії в Україні хворобу COVID-19 підтверджено у 693407 осіб, із яких 326238 - одужали, 11909 - померли.

Ймовірне запровадження локдауну

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що рішення про запровадження в Україні локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" - тобто після 28-29 листопада.

Перемир’я на Донбасі

З початку доби 27 листопада бойовики один раз відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.

Головні новини України: що важливо знати 27 листопада 2020

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Автор: Аліна Вишневська