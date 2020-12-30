Уже декілька місяців в Україні діють карантинні обмеження, запроваджені з метою протидії поширенню коронавірусу.

В Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.

Захворюваність на COVID-19

В Україні за добу виявили 7986 нових інфікованих коронавірусом. Водночас одужала за цей час рекордна кількість людей - 16366.

З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1045348 українців, 698190 - одужали, 18324 - померли.

Перемир’я на Донбасі

Проросійські найманці за добу сім разів порушили режим тиші: всі обстріли лунали у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

З початку цієї доби бойовики уже встигли раз порушити досягнуті домовленості – біля Авдіївки з ручного протитанкового і підствольного гранатомета.

Головні новини України: що важливо знати 30 грудня 2020

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Автор: Аліна Вишневська