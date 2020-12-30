В Україні за добу від коронавірусу одужала рекордна кількість людей. Окупанти не припиняють порушувати перемир’я на Донбасі.
Захворюваність на COVID-19
В Україні за добу виявили 7986 нових інфікованих коронавірусом. Водночас одужала за цей час рекордна кількість людей - 16366.
З початку пандемії на COVID-19 захворіло 1045348 українців, 698190 - одужали, 18324 - померли.
Перемир’я на Донбасі
Проросійські найманці за добу сім разів порушили режим тиші: всі обстріли лунали у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".
З початку цієї доби бойовики уже встигли раз порушити досягнуті домовленості – біля Авдіївки з ручного протитанкового і підствольного гранатомета.
Головні новини України: що важливо знати 30 грудня 2020
- Гривня трохи зміцнилася: свіжий курс валют
- Кулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: є червоні лінії
- Спілка письменників України припиняє публікувати авторів з Росії, Білорусі та Вірменії
- РНБО схвалила законопроект щодо кримінальної відповідальності за недостовірне декларування
- "Дякую президенту за новорічний подарунок": Кривонос прокоментував указ Зеленського про його звільнення
- У КСУ відреагували на рішення Зеленського щодо відсторонення Тупицького
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram