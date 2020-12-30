Відповідне рішення ухвалив на засіданні Кабінет міністрів країни.

Уряд Ірану вирішив виплатити компенсації в розмірі $150 тис. сім'ям загиблих в катастрофі українського Boeing, збитого в січні 2020 року недалеко від Тегерана.

Читайте такожЗбиття літака МАУ: Зеленський присвоїв звання Героїв України членам екіпажуВідповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у середу, 30 грудня, передає ТСН з посиланням на інформаційне агентство IRNA.

Кошти будуть виплачені родичам жертв незалежно від расової та національної приналежності, зазначає видання. Віце-президент країни з правових питань Лая Джонеді заявила, що гроші не зможуть полегшити біль сімей, які втратили рідних у цій катастрофі, але є даниною поваги до прав людини.

Збиття українського літака в Ірані

Вранці 8 січня в столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Весь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України.

Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що ракета "земля-повітря" збила літак МАУ. В офіційній заяві йдеться, що трагедія сталася через "людський фактор". Літак помилково прийняли за ворожий об'єкт, після того як він повернув у бік військового центру Корпусу вартових ісламської революції. За кілька годин до катастрофи іранські військові обстріляли дві військові бази США на території Іраку.

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Автор: УНІАН