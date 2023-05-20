Англієць приїхав до України на початку повномасштабної війни, аби допомагати.

Чимало українців під час війни зустріли своє кохання і створюють родини. Знаходять своє кохання тут і іноземці – днями в одному з українських міст одружилися волонтер з Англії Джеймс Капріні та волонтерка з Запоріжжя Наталія Ісакова. Їхню історію кохання розповіли в Міністерстві юстиції України.

"Чоловік приїхав до України, аби вступити до лав інтернаціонального батальйону, проте згодом вирішив волонтерити й зустрів тут своє кохання", – розповідають у відомстві.

В інтерв’ю "Суспільному" пара розповіла, що їхнє знайомство відбулося у Львові на початку повномасштабної війни.

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"Коли розпочала війна, я вивізла своїх дітей до Львова, там зустріла Джеймса. Він мені зробив пропозицію на третій день нашого знайомства. Я тоді це серйозно не сприйняла. Думала, що він шуткує. У нас дуже багато спільного, як виявилося, хоч ми з різних країн. Він дуже хороший, я його люблю. Він щирий, він прямий, інколи дуже прямий, але я з ним щаслива", – каже наречена.

Вже за місяць після знайомства пара почала жити разом. За 10 місяців закохані побралися в Запоріжжі. Капріні каже, що якби не повномасштабна війна - не зустрів би свою кохану.

"Я подорожував світом, і коли побачив, що тут почалась повномасштабна війна, вирішив приїхати сюди допомагати. Вона відрізняється він всіх людей, з якими я спілкувався. Вона дуже близька мені. Відноситься до тієї категорії жінок, які сильні зсередини. Вона може за себе постояти", – розповідає наречений.

Шлюб з іноземцями в Україні - статистика Мін’юсту

За даними Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостиля Міністерства юстиції, цього року в Україні вже укладено 1 366 шлюбів з іноземцями. Також в нашій країні було украдено 86 шлюбів, де наречена і наречений – іноземці. Ці іноземні громадяни саме в нашій країні справили власне весілля.

Рекордсменом з оформлення таких шлюбів став Київ, в столиці одружилися 355 пар. На другому місці Одещина, де відсвяткували весілля 285 пар.

На третьому місці Львівська та Дніпропетровські області, де цього року вже побралися по 78 пар, де принаймні один із подружжя - іноземець.

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