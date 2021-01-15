На акцію протесту вийшли понад 100 осіб.

В Житомирі біля офісу компанії «Житомиргаз» та КП «Житомиробленерго» більше сотні місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Читайте такожЦіна на газ в Україні буде знижуватися: Шмигаль назвав терміниЯк передає кореспондент УНІАН, протестувальники тримали в руках плакати з написами: «Скільки коштує ваша совість?», «Досить з нас пити кров», «Тарифне ярмо» та «Коли ви нажеретеся?».

Згодом житомиряни рушили колоною до приміщення облдержадміністрації.

Це вже друга за тиждень акція протесту у місті проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, 13 січня протестувальники перекривали у Житомирі трасу в напрямку Києва.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Україні

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 рази.

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Марина Чорноштан