Новий фонтан у Києві вже руйнується / фото t.me/киев_сейчас

У мережі з'явилися фото нового фонтану в Солом'янському парку Києва, який вже руйнується.

Читайте також"Дорога в пекло": у Києві через величезний провал на дорозі перекрили цілу вулицю (відео)Знімки опублікував Telegram-канал «Киев сейчас».

Зазначається, що фонтану всього місяць, і його ще жодного разу не включали.

Крім того, повідомляється, що вартість фонтану становить майже 35 мільйонів гривень.

Новий фонтан у Києві вже руйнується / фото t.me/киев_сейчас

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Автор: Катерина Шварц