Новий фонтан у Києві вже руйнується / фото t.me/киев_сейчас
У мережі з'явилися фото нового фонтану в Солом'янському парку Києва, який вже руйнується.
Читайте також"Дорога в пекло": у Києві через величезний провал на дорозі перекрили цілу вулицю (відео)Знімки опублікував Telegram-канал «Киев сейчас».
Зазначається, що фонтану всього місяць, і його ще жодного разу не включали.
Крім того, повідомляється, що вартість фонтану становить майже 35 мільйонів гривень.
Новий фонтан у Києві вже руйнується / фото t.me/киев_сейчас
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