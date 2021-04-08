Фонтан жодного разу не вмикали.

У мережі з'явилися фото нового фонтану в Солом'янському парку Києва, який вже руйнується.

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Зазначається, що фонтану всього місяць, і його ще жодного разу не включали.

Крім того, повідомляється, що вартість фонтану становить майже 35 мільйонів гривень.

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Автор: Катерина Шварц