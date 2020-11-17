Йому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

На Закарпатті новообраному депутату Берегівської районної ради повідомлено про підозру у причетності до скоєння ДТП зі смертельними наслідками та хуліганстві.

Читайте такожНа Закарпатті після жорстокого побиття помер кандидат у депутатиПро це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Зокрема, слідством встановлено, що в січні 2013 року він був учасником конфлікту, що трапився на стоянці одного з розважальних закладів Виноградівського району.

«Чоловік вдався до хуліганських дій та наніс потерпілому численні удари металевою палицею, спричинивши йому, зокрема, тілесні ушкодження середньої тяжкості. Після того, як закарпатець сховався від нападника у власному автомобілі, підозрюваний почав наносити механічні ушкодження палицею і транспортному засобу. Завдані збитки експерти оцінили у понад 20 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в липні цього року вказаний посадовець, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, допустив зіткнення з мотоциклом. Унаслідок ДТП водій останнього отримав травми. Наразі перевіряється їх зв’язок із настанням смерті особи.

У зв’язку з цим Закарпатська обласна прокуратура повідомила новообраному депутату Берегівської райради про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 286 КК.

За інформацією відомства, вказаний чоловік обґрунтовано підозрюється у хуліганстві, вчиненому із застосуванням заздалегідь заготовленого предмета, нанесенні умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості та порушенні особою, яка керує транспортним засобом, правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

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Автор: Світлана Макринська