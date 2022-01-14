По всій країні - значні опади і перепади температур.

Небезпека утворення і падіння бурульок сьогодні існує в регіонах України.

Про необхідність бути особливо уважними попередили містян мерії Житомира і Львова.

Бурульки утворюються за температури кілька градусів нижче нуля за Цельсієм і за надходження води. Наприклад, якщо сніг на даху тане від сонця або тепла приміщень на горищах.

В п’ятницю, 14 січня, в багатьох областях мінусову температуру вночі змінив незначний "плюс" вдень, що призвело до утворення нагромадження снігу та бурульок.

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Комунальні служби мають встановлювати попереджувальні знаки і очищувати дахи від снігових брил, але вони нерідко не встигають це робити.

"Падіння льодових утворень та снігових мас з дахів може привести до травмування людей, пошкодження особистих транспортних засобів, нанесення інших матеріальних збитків", - зауважили в Житомирській мерії.

Як вберегтися від падіння снігу і бурульок: основні правила

Щоб вберегтися від падіння снігу та бурульок з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки.

Зокрема:

не ходити від дахами будівель та балконами;

проходячи повз будинки чи високі дерева дивитися вгору, аби впевнитись у відсутності загрози;

не ігнорувати встановлені огорожі, а там, де вони відсутні - самостійно звертати увагу на наявність небезпечних утворень;

не паркуватися під будинками.

Також українців закликають попереджати про небезпеку падіння снігу та бурульок дітей.

В мерії Львова акцентували, що особливо небезпечно на вузьких вулицях в старих кварталах.

Нагадаємо, у Львові водій відсудив майже шістдесят тисяч гривень у комунальників - за розтрощену сніговою брилою автівку.

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