Небезпека утворення і падіння бурульок сьогодні існує в регіонах України.
Про необхідність бути особливо уважними попередили містян мерії Житомира і Львова.
Бурульки утворюються за температури кілька градусів нижче нуля за Цельсієм і за надходження води. Наприклад, якщо сніг на даху тане від сонця або тепла приміщень на горищах.
В п’ятницю, 14 січня, в багатьох областях мінусову температуру вночі змінив незначний "плюс" вдень, що призвело до утворення нагромадження снігу та бурульок.
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Комунальні служби мають встановлювати попереджувальні знаки і очищувати дахи від снігових брил, але вони нерідко не встигають це робити.
"Падіння льодових утворень та снігових мас з дахів може привести до травмування людей, пошкодження особистих транспортних засобів, нанесення інших матеріальних збитків", - зауважили в Житомирській мерії.
Як вберегтися від падіння снігу і бурульок: основні правила
Щоб вберегтися від падіння снігу та бурульок з дахів, містянам радять дотримуватись основних правил безпеки.
Зокрема:
- не ходити від дахами будівель та балконами;
- проходячи повз будинки чи високі дерева дивитися вгору, аби впевнитись у відсутності загрози;
- не ігнорувати встановлені огорожі, а там, де вони відсутні - самостійно звертати увагу на наявність небезпечних утворень;
- не паркуватися під будинками.
Також українців закликають попереджати про небезпеку падіння снігу та бурульок дітей.
В мерії Львова акцентували, що особливо небезпечно на вузьких вулицях в старих кварталах.
Нагадаємо, у Львові водій відсудив майже шістдесят тисяч гривень у комунальників - за розтрощену сніговою брилою автівку.