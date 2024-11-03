Лубінець вимагає списки військовополонених, яких Росія готова терміново обміняти.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає від Росії надати списки українських військовополонених, яких Росія начебто готова терміново повернути. Про це він заявив у своєму тг-каналі.

Він зазначив, що нещодавно російська сторона заявила про те, що Україна начебто "не дає згоду", щоб забрати певних своїх військовополонених.

Лубінець заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і закликав уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову надати усі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути але від яких Україна начебто "відмовляється".

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"Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив Лубінець.

Він додав, що зазвичай саме Росія гальмує процеси обміну і використовує це як метод впливу на українське суспільство.

Обмін полоненими між Україною та РФ

19 жовтня в рамках чергового обміну полоненими Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців. Особливість цього обміну в тому, що додому повертаються чимало українців, які отримали так звані "вироки" судової системи країни-агресорки та були "засуджені": 28 до тривалих термінів, а 20 - до довічного ув’язнення.

Там зазначили, що серед звільнених з полону нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

Також Лубінець повідомляв, що Україні вдалось отримати списки зниклих безвісти українських військовослужбовців, а також обговорити прискорення домовленостей щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією.

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