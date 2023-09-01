Його взяли під варту без права на заставу.

У Полтаві заарештовано блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який ображав і принижував представників військкомату, а також плюнув в одного з них. Про це повідомляє прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Як зазначили у прокуратурі, фітнес-тренер підозрюється у завданні тілесних ушкоджень правоохоронцю під час несення служби, в образі честі і гідності військовослужбовця, а також у поширенні відповідного відео у соцмережі.

Відео дня

За повідомленням Суспільного, під час судового засідання Заволока сказав, що ненавидить країну-агресора, яка розпочала війну.

"І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців з пораненнями і контузіями. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", - додав він.

Що відомо про скандального фітнес-тренера з Полтави

У серпні на одній із вулиць Полтави Роман Заволока словесно образив та принизив працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Одним із них був військовослужбовець, котрий повернувся із зони бойових дій.

Свої дії тренер фіксував на камеру, а у подальшому відзняте відео виклав на власній сторінці в соцмережі.

Також встановлено, що 29 серпня під час перевірки документів поліцейськими чоловік поводився зухвало, нецензурно висловлювався та завдав тілесні ушкодження одному з правоохоронців. Того ж дня його було затримано.

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