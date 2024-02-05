Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради, повідомив голова ВР Стефанчук.

До Верховної Ради України надійшла заява міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної про відставку. Про це у Telegram написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України", - зазначив він.

Трохи згодом про написану Лапутіною заяву повідомив також голова ВРУ Руслан Стефанчук, зазначивши, що її буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Він оприлюднив фотокопію заяви.

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Можливі зміни у керівництві України

Минулого тижня з’явились чутки про можливе звільнення Головнокомандувачу ЗСУ Валерія Залужного. Мовилось, що місце Залужного може посісти очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов або командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Західні ЗМІ писали, що Залужному було пропоновано посаду секретаря Ради нацбезпеки, але він відмовився.

Після цього, 4 лютого, президент України Володимир Зеленський публічно прокоментував можливість звільнення Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, "потрібне перезавантаження, новий початок".

"Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країною", - сказав він в інтерв'ю італійському Rai1.

Зеленський зазначив, що має на увазі ротацію цілої низки державних керівників, не лише у військовому секторі. Глава держави зауважив, що "розмірковує над заміною".

"Але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину... Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною", - підкреслив президент.

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