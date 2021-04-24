Одеська область завтра переходить до «жовтої зони» епідемічної небезпеки.
Як повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов, таке рішення ухвалила сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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За його даними, Держкомісія вирішила скасувати з опівночі 25 квітня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Одеської області та застосувати в області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “жовтого” рівня епіднебезпеки.
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- Як повідомляв УНІАН, Одеська область з 23 березня перебуває у «червоній зоні» епіднебезпеки. Вчора у регіоні було виявлено 841 новий випадок COVID-19.
- Станом на 23 квітня у «червоній» зоні епіднебезпеки перебували столиця і 11 областей України.
- 21 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про стабілізацію із поширення COVID-19 в Україні.
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