Постраждалу дівчинку перевозять до Миколаєва.

Одній із поранених у Вознесенську дитині уламок вирвав око.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму Telegram.

"Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око. Тварини...", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вознесенську на Миколаївщині російські окупанти обстріляли приватні будинки та п'ятиповерхівку, внаслідок чого вона була практично зруйнована. Станом на 13:30 повідомлялося про 9 поранених, з них четверо дітей від 3 до 17 років знаходяться у тяжкому стані. На місті триває рятувальна операція. Там працюють лікарі, рятувальники і поліція.

Вас також можуть зацікавити новини: